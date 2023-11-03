Три пожара потушили в жилом секторе в Барнауле и Первомайском районе

Во всех случаях никто не пострадал

03 ноября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Три пожара потушили в Алтайском крае, сообщили в МЧС региона.

Так, вечером 2 ноября случилось возгорание в квартире одной из многоэтажек по улице Гущина. Спасатели эвакуировали 20 жильцов и за считанные минуты разобрались с огнем – от него пострадал диван.

В ночь на 3 ноября еще один пожар произошел в Затоне. Здесь горел двухэтажный нежилой дом на площади около 200 "квадратов", с огнем боролся 31 человек и 6 автоцистерн.

В селе Октябрьском Первомайского района также потушили частный дом с надворными постройками. Пожар ликвидировали на площади более 200 кв. м.

"При пожарах никто не пострадал", – отметили в МЧС.

Ранее сообщили, что утром 2 ноября в Рубцовске во время пожара в пятиэтажке в Рубцовске погиб мужчина.