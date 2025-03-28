Три причины, почему никотиновая кислота не помогает

И что сделать, чтобы витамин заработал

28 марта 2025, 17:15, ИА Амител erid: 2W5zFK2miJt

Девушка. Красивые волосы / Фото: freepik

Никотиновую кислоту (витамин B3, ниацин) часто рекомендуют для лечения различных проблем с волосами – от выпадения до себореи. Многие трихологи и косметологи включают ее в комплексные схемы лечения алопеции, а производители трихологических средств активно используют это вещество в составе шампуней и масок. Однако многие пациенты отмечают, что применение никотиновой кислоты не приносит ожидаемых результатов. Почему это происходит?

Зачем назначают никотиновую кислоту?

Сторонники применения витамина B3 в трихологии указывают на следующие его свойства:

расширение периферических сосудов, улучшение микроциркуляции;

активизация клеточного обмена в тканях кожи головы;

нормализация работы сальных желез;

участие в выработке кератина – основного строительного белка волос;

противовоспалительное действие.

Если выпадают волосы и вы разочаровались в традиционных методах, то есть альтернативные методы восстановления, их можно посмотреть на сайте hfe-hfe.ru .

Мифы о сосудорасширяющем эффекте

Современные исследования говорят, что местное применение никотиновой кислоты может вызвать лишь кратковременное расширение поверхностных капилляров, что не всегда обеспечивает долговременное улучшение питания волосяных фолликулов.

Для значимого эффекта требуется системное, а не местное применение. Волосяные фолликулы нуждаются в комплексном питании, а не только в усилении кровотока.

Неправильное применение и дозировка

Специалисты называют типичные ошибки в применении никотиновой кислоты:

нерегулярность использования;

недостаточная концентрация действующего вещества;

монотерапия вместо комплексного подхода;

слишком короткий курс применения;

использование неподходящей формы препарата.

Важно понимать фармакологические особенности никотиновой кислоты. Для трихологических целей нужна определенная концентрация (не менее 1–2%). При этом аптечная никотиновая кислота в ампулах (1%) может быть недостаточно активна. Для разных проблем с волосами требуются разные формы и концентрации. Так что современные формы никотинамида могут быть эффективнее классической никотиновой кислоты.

Игнорирование истинных причин проблемы

Выпадение волос и другие трихологические нарушения обычно имеют многофакторную природу. Это могут быть гормональные нарушения, аутоиммунные процессы, дефицит важных витаминов и микроэлементов, нарушения в работе щитовидной железы и другое.

При этом симптоматическое лечение может лишь маскировать проблему.

Когда никотиновая кислота может быть эффективна

Потенциально эффективное использование никотиновой кислоты предполагает комплексную терапию.

Оптимальными формами применения считаются комбинированные препараты с другими активными веществами, современные формы никотинамида в косметических средствах и системное применение в составе витаминных комплексов.

ООО "Клиника ХФЕ"

Фото: freepik

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