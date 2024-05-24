Три светофора отключат в Барнауле 24 мая

Работать они не будут три часа

24 мая 2024, 08:50, ИА Амител

Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1251887

В Барнауле 24 мая отключат три светофора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Регулировка не будет работать на следующих участках:

– пересечение пр. Комсомольского с ул. Профинтерна;

– пересечение пр. Комсомольского с ул. Советской;

– пересечение прю Комсомольского с ул. Союза Республик.

Отключение продлится с 09:00 до 12:00.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.