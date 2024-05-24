Три светофора отключат в Барнауле 24 мая
Работать они не будут три часа
24 мая 2024, 08:50, ИА Амител
Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1251887
В Барнауле 24 мая отключат три светофора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Регулировка не будет работать на следующих участках:
– пересечение пр. Комсомольского с ул. Профинтерна;
– пересечение пр. Комсомольского с ул. Советской;
– пересечение прю Комсомольского с ул. Союза Республик.
Отключение продлится с 09:00 до 12:00.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.
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