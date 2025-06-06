Три тольяттинца организовывали для мигрантов фиктивные браки и усыновления

Они попытались обжаловать приговор, но суд не прислушался к их просьбе

06 июня 2025, 21:32, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор, вынесенный трем жителям Тольятти, которых ранее признали виновными в организации незаконной миграции. Об этом сообщает "Волга.Ньюс" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Как установили правоохранители и суд, 36-летний Артак Галстян, 46-летняя Ирина Бабушкина и 42-летний Шухратджон Мирзоев помогали иностранцам легализоваться в РФ при помощи фиктивных браков и фиктивного усыновления. Благодаря получению штампов в паспортах им удавалось получить российский паспорт.

Центральный районный суд Тольятти приговорил всех троих к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима. Областной суд рассмотрел апелляцию, однако оставил решение нижестоящей суда без изменения.