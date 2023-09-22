Три тонны рапса сгорело во время пожара в Алтайском крае
Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров
22 сентября 2023, 12:34, ИА Амител
Серьезный пожар произошел на элеваторе в Ребрихинском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
В результате пожара повреждения получили строения, расположенные на территории элеватора. Также сообщается, что сгорело около трех тонн зерна рапса.
Очевидцы в сообществе "В курсе 22" рассказали, что столб огня от пожара поднимался высоко вверх.
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