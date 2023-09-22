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Три тонны рапса сгорело во время пожара в Алтайском крае

Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров

22 сентября 2023, 12:34, ИА Амител

Серьезный пожар произошел на элеваторе в Ребрихинском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. 

В результате пожара повреждения получили строения, расположенные на территории элеватора. Также сообщается, что сгорело около трех тонн зерна рапса.

Очевидцы в сообществе "В курсе 22" рассказали, что столб огня от пожара поднимался высоко вверх.

Алтайский край Пожары

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