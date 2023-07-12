Три угольные компании несколько месяцев не платят сотрудникам в Кузбассе

По словам автора сообщения, людей не выпускают на смены, но и не дают уволиться

12 июля 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Три угольные компании в Кузбассе несколько месяцев не выплачивают людям зарплату. Об этом сообщает Mash Siberia.



Одна из бывших сотрудниц рассказала, что работала в "Угольэкспорттрейде" помощником руководителя, но деньги давали либо с задержкой, либо частями. Женщина уволилась в конце мая и до сих пор не получила часть положенных ей денег. Аналогичная ситуация, по ее словам, складывается и на нескольких других предприятиях. Сотрудников на бывшем месте работы рассказчицы не выпускают на смены, но и не дают увольняться, начисляя только часть зарплаты.



Женщина уверена, что один из владельцев компании сейчас просто отсиживается в Лондоне, а совещания проводит удаленно. Прокуратура посоветовала тем, кто недополучил деньги, обращаться в суд.