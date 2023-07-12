Три угольные компании несколько месяцев не платят сотрудникам в Кузбассе
По словам автора сообщения, людей не выпускают на смены, но и не дают уволиться
12 июля 2023, 10:51, ИА Амител
Три угольные компании в Кузбассе несколько месяцев не выплачивают людям зарплату. Об этом сообщает Mash Siberia.
Одна из бывших сотрудниц рассказала, что работала в "Угольэкспорттрейде" помощником руководителя, но деньги давали либо с задержкой, либо частями. Женщина уволилась в конце мая и до сих пор не получила часть положенных ей денег. Аналогичная ситуация, по ее словам, складывается и на нескольких других предприятиях. Сотрудников на бывшем месте работы рассказчицы не выпускают на смены, но и не дают увольняться, начисляя только часть зарплаты.
Женщина уверена, что один из владельцев компании сейчас просто отсиживается в Лондоне, а совещания проводит удаленно. Прокуратура посоветовала тем, кто недополучил деньги, обращаться в суд.
11:17:42 12-07-2023
Ну и нужны стране такие крысы приватизировавшие народное? Пусть сидят милостыню в англиях попрошайничают!
11:34:33 12-07-2023
Треугольным можно! Это квадратным так нельзя...!
11:45:53 12-07-2023
Гость (11:17:42 12-07-2023) Ну и нужны стране такие крысы приватизировавшие народное? Пу... Как будто приватизация затевалась для того что бы эффективно управлять для народа!!!? Вам же Чубайс, давно, под шум моторов частного лайнера, все популярно объяснил, зачем это делалось, а вы как наивные чукотские дети до сих пор во все это верите!!!? На самом деле Есть две экономические теории: Одна - это концепция Василия Леонтьева, на которую его подтолкнул план ГОЭЛРО, а затем это перешло в Госплан "Затраты-Выпуск", что дало нам Золотую Пятилетку!!! а Леонтьеву Нобелевскую премию... И сделало его первым советником Рузвельта по экономике!.. А есть ещё вторая - Ложная Цель от американцев на экспорт, теория американского экономиста Милтона Фридмана (Чикагская школа), о невидимой руке рынка, конкуренции, приватизации и свободных ценах!.. которая чуть не уничтожила экономику Аргентины!!!... Когда Фридману разрешили внедрить его теорию на практике... После чего Фридмана не подпускали к американской экономике, а лишь разрешили читать по ней лекции иностранным экономистам, страны которых США решили развалить и подчинить себе... Он ей торговал на вынос! Для других! А для Америки наша бывшая плановая экономика!!! И ни что другое! И вот сегодня его учение уничтожает нас! через его учеников Чубайса, Гайдара...! Ещё и мастер классы проводите по этой Ложной Цели!!!? Расколдовывайтесь скорее! Люди!!!
08:40:29 13-07-2023
"Прокуратура посоветовала тем, кто недополучил деньги, обращаться в суд.". хорошо устроились прокурорские...