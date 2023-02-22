Три женщины погибли при пожаре в Алтайском крае, мужчина спасся
Предварительная причина смерти – отравление угарным газом
22 февраля 2023, 14:16, ИА Амител
В Алтайском крае при пожаре погибли 44-летняя хозяйка частного жилого дома и две её гостьи – 70-летние женщины, сообщает региональный СК.
Трагедия произошла ночью 22 февраля в Камне-на-Оби.
"Хозяйка дома проживала одна и вечером пригласила в гости двух знакомых женщин и 50-летнего мужчину для распития спиртного. Ночью, когда все уснули, начался пожар на веранде", – рассказали в ведомстве.
Мужчине удалось выбить окно и выбраться наружу. Его госпитализировали в медучреждение. Предварительная причина смерти женщин – отравление угарным газом.
Следователи опросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы, в том числе для определения причины возгорания. Возбудили дело по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".
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