Три жителя Алтайского края открыто похитили кабель на 450 тысяч в районе Толмачево
На подозреваемых завели уголовное дело
26 января 2024, 08:45, ИА Амител
Кадр: телеграм-канал транспортной полиции Сибири / t.me/utsibfo
Трое жителей Алтайского края в строительном городке в районе аэропорта Толмачево открыто похитили кабель различных марок и длины, а затем сдали на металлолом.
Как сообщили в транспортной полиции Сибири, подозреваемых 27, 28 и 33 лет задержали. Ущерб от их действий составил 450 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.
13:09:58 26-01-2024
Надо вводить расстрел если ущерб болше 1 миллиона.
17:54:35 26-01-2024
просю выдать мне во временное пользование кабель различных марок и длины на 450 тысяч рублей. число. подпись.