Три жителя Алтайского края открыто похитили кабель на 450 тысяч в районе Толмачево

На подозреваемых завели уголовное дело

26 января 2024, 08:45, ИА Амител

Кадр: телеграм-канал транспортной полиции Сибири / t.me/utsibfo

Трое жителей Алтайского края в строительном городке в районе аэропорта Толмачево открыто похитили кабель различных марок и длины, а затем сдали на металлолом.

Как сообщили в транспортной полиции Сибири, подозреваемых 27, 28 и 33 лет задержали. Ущерб от их действий составил 450 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.