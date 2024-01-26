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Три жителя Алтайского края открыто похитили кабель на 450 тысяч в районе Толмачево

На подозреваемых завели уголовное дело

26 января 2024, 08:45, ИА Амител

Кадр: телеграм-канал транспортной полиции Сибири / t.me/utsibfo
Кадр: телеграм-канал транспортной полиции Сибири / t.me/utsibfo

Трое жителей Алтайского края в строительном городке в районе аэропорта Толмачево открыто похитили кабель различных марок и длины, а затем сдали на металлолом.

Как сообщили в транспортной полиции Сибири, подозреваемых 27, 28 и 33 лет задержали. Ущерб от их действий составил 450 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 2

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Гость

13:09:58 26-01-2024

Надо вводить расстрел если ущерб болше 1 миллиона.

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Гость

17:54:35 26-01-2024

просю выдать мне во временное пользование кабель различных марок и длины на 450 тысяч рублей. число. подпись.

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