Трипод безопасности и настолки. СГК показала молодежи коммунальные новинки

Компания показала свою работу на форуме для будущих профессионалов

29 мая 2025, 15:40, ИА Амител

Форум "АТР – Алтай. Территория развития" / Фото: СГК

25 мая в Белокурихе стартовал молодежный образовательный форум "АТР – Алтай. Территория развития". Одной из востребованных стала площадка Сибирской генерирующей компании (СГК), которая привлекла участников интерактивами и демонстрацией современной техники.

Гости узнали о деятельности компании в Алтайском крае, а также смогли проверить свои знания, разгадывая тематические ребусы и участвуя в настольной игре "СГКполия", разработанной сотрудниками. За правильные ответы они получили брендированные памятные призы. Интерактивный формат помог не только расширить технический кругозор, но и сделать знакомство с энергетической отраслью увлекательным и доступным.

Особый интерес у участников вызвала демонстрация современного технического оборудования. В частности, трипод, применяемый для безопасного спуска в тепловые камеры и быстрой эвакуации при чрезвычайных ситуациях, привлек внимание как молодых людей, так и их родителей. Многие, в том числе дети, смогли лично испытать работу устройства, отметив его простоту и надежность.

Кроме того, гостей познакомили с аварийно-восстановительным автомобилем МАВР – специализированной техникой, используемой для быстрого реагирования и ремонта в сложных условиях. Гости получили подробные консультации от сотрудников СГК, ознакомились с принципами работы машины и ее ролью в обеспечении бесперебойной работы энергетических сетей.

Форум "АТР – Алтай. Территория развития". Площадка СГК / Фото: СГК

26 мая прошла профориентационная лекция "Энергетиком быть круто". Ведущие специалисты компании рассказали о карьерных перспективах, возможностях профессионального роста и развитии в отрасли. Особое внимание уделили активной общественной жизни молодых сотрудников – участию в корпоративных КВН, подготовке тематических видеороликов и спортивных соревнованиях. Для многих это стало открытием – энергетика не только ответственная профессия, но и среда для самореализации и новых знакомств.