Трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае
Возбуждено уголовное дело
28 марта 2024, 11:15, ИА Амител
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в райцентре Благовещенского района Алтайского края, сообщили в Следкоме региона.
"Утром 28 марта в селе Благовещенка в результате пожара в частном доме погибли трое детей двенадцати, семи и пяти лет. Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии", — рассказали в ведомстве.
Предварительно, пожар случился из-за неисправности печного отопления. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Уточняется, что семья является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состояла.
По данным краевого главка МЧС, с огнем боролись восемь человек на трех пожарных машинах. Площадь пожара составила девять "квадратов", повреждено потолочное перекрытие.
В ведомстве отметили, что в жилье не было пожарного извещателя. Прибор помог бы сразу обнаружить опасность, и жертв удалось бы избежать.
12:06:46 28-03-2024
жилье не было оборудовано пожарным извещателем --- частный дом надо? Круглосуточной охраны тоже не было, она помогла бы
12:20:12 28-03-2024
Гость (12:06:46 28-03-2024) жилье не было оборудовано пожарным извещателем --- частный д... Судя по сводкам о пожарах в частных домах, прежде всего туда и надо устанавливать, если жизнь дорога.
12:34:46 28-03-2024
Гость (12:20:12 28-03-2024) Судя по сводкам о пожарах в частных домах, прежде всего туда... Судя по сводкам о пожарах в частных домах туда и круглосуточную охрану прежде всего надо. Дежурный сразу среагирует, всех разбудит, примет меры
14:52:46 28-03-2024
Бедная женщина, какое горе, трое ребятишек...