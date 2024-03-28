Трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

Возбуждено уголовное дело

28 марта 2024, 11:15, ИА Амител

Место пожара в Благовещенке / Фото: МЧС Алтайского края

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в райцентре Благовещенского района Алтайского края, сообщили в Следкоме региона.

"Утром 28 марта в селе Благовещенка в результате пожара в частном доме погибли трое детей двенадцати, семи и пяти лет. Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии", — рассказали в ведомстве.

Предварительно, пожар случился из-за неисправности печного отопления. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Уточняется, что семья является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состояла.

По данным краевого главка МЧС, с огнем боролись восемь человек на трех пожарных машинах. Площадь пожара составила девять "квадратов", повреждено потолочное перекрытие.

В ведомстве отметили, что в жилье не было пожарного извещателя. Прибор помог бы сразу обнаружить опасность, и жертв удалось бы избежать.