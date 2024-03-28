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Трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

Возбуждено уголовное дело

28 марта 2024, 11:15, ИА Амител

Место пожара в Благовещенке / Фото: МЧС Алтайского края
Место пожара в Благовещенке / Фото: МЧС Алтайского края

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в райцентре Благовещенского района Алтайского края, сообщили в Следкоме региона.

"Утром 28 марта в селе Благовещенка в результате пожара в частном доме погибли трое детей двенадцати, семи и пяти лет. Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии", — рассказали в ведомстве.

Предварительно, пожар случился из-за неисправности печного отопления. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Уточняется, что семья является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состояла.

По данным краевого главка МЧС, с огнем боролись восемь человек на трех пожарных машинах. Площадь пожара составила девять "квадратов", повреждено потолочное перекрытие.

В ведомстве отметили, что в жилье не было пожарного извещателя. Прибор помог бы сразу обнаружить опасность, и жертв удалось бы избежать.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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Гость

12:06:46 28-03-2024

жилье не было оборудовано пожарным извещателем --- частный дом надо? Круглосуточной охраны тоже не было, она помогла бы

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Гость

12:20:12 28-03-2024

Гость (12:06:46 28-03-2024) жилье не было оборудовано пожарным извещателем --- частный д... Судя по сводкам о пожарах в частных домах, прежде всего туда и надо устанавливать, если жизнь дорога.

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Гость

12:34:46 28-03-2024

Гость (12:20:12 28-03-2024) Судя по сводкам о пожарах в частных домах, прежде всего туда... Судя по сводкам о пожарах в частных домах туда и круглосуточную охрану прежде всего надо. Дежурный сразу среагирует, всех разбудит, примет меры

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Роман

14:52:46 28-03-2024

Бедная женщина, какое горе, трое ребятишек...

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