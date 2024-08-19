Трое детей пострадали во время эксперимента в детском лагере под Тулой

Правоохранители проводят проверку

19 августа 2024, 10:01, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

Трое детей пострадали при химическом эксперименте в детском лагере деревне Колодезное под Тулой, сообщили в прокуратуре и СК региона.

18 августа во время урока по взаимодействию химических элементов преподаватель решил провести эксперимент, который привел к воспламенению.

"В результате пострадало трое несовершеннолетних", — отметили в СК.

Правоохранители проводят процессуальную проверку.