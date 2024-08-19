Трое детей пострадали во время эксперимента в детском лагере под Тулой
Правоохранители проводят проверку
19 августа 2024, 10:01, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru
Трое детей пострадали при химическом эксперименте в детском лагере деревне Колодезное под Тулой, сообщили в прокуратуре и СК региона.
18 августа во время урока по взаимодействию химических элементов преподаватель решил провести эксперимент, который привел к воспламенению.
"В результате пострадало трое несовершеннолетних", — отметили в СК.
Правоохранители проводят процессуальную проверку.
10:08:10 19-08-2024
Дети летом должны отдыхать от преподавателей, а те их в лагерях достают.
11:06:00 19-08-2024
Гость (10:08:10 19-08-2024) Дети летом должны отдыхать от преподавателей, а те их в лаге...
А тебе никто не запрещает вообще не отправлять детей в школу. Учи сама.
11:53:59 19-08-2024
Гость (11:06:00 19-08-2024) А тебе никто не запрещает вообще не отправлять детей в ш... А у меня проблем нет. У всех детей высшее образование.
У тебя проблемы. Детей перегружаешь. (от осинки не родятся апельсинки)
12:00:02 19-08-2024
Гость (11:53:59 19-08-2024) А у меня проблем нет. У всех детей высшее образование.У ...
Ты еще раз перечитай, что написала. И к доктору обратись. Тебе не один раз уже об этом писали.
12:31:02 19-08-2024
Гость (11:06:00 19-08-2024) А тебе никто не запрещает вообще не отправлять детей в ш... Скажите в какой школе Вы обучаетесь? Что бы туда случайно не отдать детей. Иначе они то же вырастут такими неуважительными как Вы, тыкать нельзя неизвестному человеку, учат с детства.
11:48:22 19-08-2024
Гость (10:08:10 19-08-2024) Дети летом должны отдыхать от преподавателей, а те их в лаге...
Причем тут учителя и эта ситуация? Преподаватели в вузе, учителя в школе. Ты сама-то хоть училась?
15:59:21 19-08-2024
Гость (10:08:10 19-08-2024) Дети летом должны отдыхать от преподавателей, а те их в лаге... Я, наверное, первый и единственный поставлю вам плюс, ибо полностью согласен! Я (внезапно) тоже когда-то учился в школе (аж целых двух) и летом отдыхал, бывало, что и в лагерях. Какие училки летом? Уж простите, лето — это друзья, футбольчик, речка, компьютер! В старших классах — девчонки! Самое скучное и занудное (и естественно не уважаемое, ибо ты становился не крутым — о таком ни в коем случае говорить нельзя) — это всевозможная домашка: лит-ра на лето, гербарии всякие.
16:07:01 19-08-2024
Гость (12:31:02 19-08-2024) Скажите в какой школе Вы обучаетесь? Что бы туда случайно не...
Да топай ты на лавку к бабкам. Там тебе тыкать не будут.
10:18:47 19-08-2024
В итоге эксперимент подтвердил теорию или опроверг?
11:02:19 19-08-2024
Гость (10:18:47 19-08-2024) В итоге эксперимент подтвердил теорию или опроверг?... снова убедились - человек воспламеняется довольно легко