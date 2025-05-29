Трое и дрон. Школьники из Барнаула придумали, как сделать полеты квадрокоптера точнее

Проект восьмиклассников отслеживает повороты, тягу и ошибки ПО

29 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Защита проектов / Фото: пресс-служба АлтГТУ

В Алтайском государственном техническом университете состоялась защита проектов по робототехнике, подготовленных восьмиклассниками Центра талантов Фонда Мельниченко ("Наследники Ползунова").

В течение года участники разрабатывали собственные проекты, чтобы представить их на финальном этапе. Подобное мероприятие провели и среди младших школьников – ранее свои работы успешно защитили учащиеся 5-6-х классов.

Ребята реализовали собственные идеи, вложив в них знания, силы и вдохновение, отметил директор Центра талантов Юрий Шенкнехт. Он пожелал участникам удачи и призвал их не останавливаться на достигнутом.

Школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки. Они уверенно используют профессиональные термины, разрабатывают схемы и 3D-модели, создают чертежи и пишут программный код – навыки, востребованные и на университетском уровне.

Защита проектов / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Особое внимание жюри привлекла работа Артёма Жаркова, Макара Беушева и Златы Опёнышевой. Их проект – испытательный стенд для тестирования программного обеспечения квадрокоптеров. Команда самостоятельно разработала и собрала прототип устройства, используя знания в области робототехники, 3D-моделирования и программирования.

"Идея проекта заключается в создании испытательного стенда, с помощью которого будет осуществляться тестирование ПО квадрокоптеров. В процессе тестирования на web-сайт будут выводиться показания со встроенных датчиков, а именно угол поворота, тяговые усилия, мощность, линейная и угловая скорости, позволяющие выполнить точный анализ ключевых характеристик дрона во время его полета, благодаря которому можно будет выявить и устранить программные ошибки, оптимизировать ПО", – пояснила Злата Опёнышева.

Командир команды Артём Жарков отметил уникальность конструкции стенда – дрон закреплен внутри кольцевой платформы, позволяющей ему вращаться по трем осям. Такое техническое решение практически не имеет аналогов.

По мнению Юрия Шенкнехта, идея отличается новизной и перспективностью. Он посоветовал авторам проекта подумать о патенте, подчеркнув, что разработка может быть реализована и за пределами Центра.