Трое лебедей погибли из-за мусора в Бийском районе
Причиной смерти стало пищевое отравление
27 марта 2024, 08:31, ИА Амител
Умерший лебедь / Фото: отряд "Хранители лебедей"
Трое лебедей погибли в Бийском районе из-за мусора. Об этом рассказала руководитель эколого-волонтерского туристического отряда "Хранители лебедей" Ольга Корначенко.
Погибших птиц обнаружили жители поселка Молодежный. Причиной смерти пернатых стало пищевое отравление.
В их желудках нашли полиэтиленовые пакеты, пробки и прочий мусор.
Отмечается, что зимовка лебедей уже закончилась.
09:10:49 27-03-2024
Очень жаль! Пресечь надо загрязнение окружающей среды и контролировать!!!!!!!!! Столько чинуш, а толку?????
10:50:48 27-03-2024
Гость (09:10:49 27-03-2024) Очень жаль! Пресечь надо загрязнение окружающей среды и конт... Так это чинуши мусор по полям раксидывают?
11:08:20 27-03-2024
жалко лебедушку очень, кушал и не знал чо умрет. люди свиньи