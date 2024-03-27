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Трое лебедей погибли из-за мусора в Бийском районе

Причиной смерти стало пищевое отравление

27 марта 2024, 08:31, ИА Амител

Умерший лебедь / Фото: отряд "Хранители лебедей"
Умерший лебедь / Фото: отряд "Хранители лебедей"

Трое лебедей погибли в Бийском районе из-за мусора. Об этом рассказала руководитель эколого-волонтерского туристического отряда "Хранители лебедей" Ольга Корначенко.

Погибших птиц обнаружили жители поселка Молодежный. Причиной смерти пернатых стало пищевое отравление.

В их желудках нашли полиэтиленовые пакеты, пробки и прочий мусор. 

Отмечается, что зимовка лебедей уже закончилась.

Алтайский край Экология

Комментарии 3

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Гость

09:10:49 27-03-2024

Очень жаль! Пресечь надо загрязнение окружающей среды и контролировать!!!!!!!!! Столько чинуш, а толку?????

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Гость

10:50:48 27-03-2024

Гость (09:10:49 27-03-2024) Очень жаль! Пресечь надо загрязнение окружающей среды и конт... Так это чинуши мусор по полям раксидывают?

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Гость

11:08:20 27-03-2024

жалко лебедушку очень, кушал и не знал чо умрет. люди свиньи

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