Трое лебедей погибли из-за мусора в Бийском районе

Причиной смерти стало пищевое отравление

27 марта 2024, 08:31, ИА Амител

Умерший лебедь / Фото: отряд "Хранители лебедей"

Трое лебедей погибли в Бийском районе из-за мусора. Об этом рассказала руководитель эколого-волонтерского туристического отряда "Хранители лебедей" Ольга Корначенко.

Погибших птиц обнаружили жители поселка Молодежный. Причиной смерти пернатых стало пищевое отравление.

В их желудках нашли полиэтиленовые пакеты, пробки и прочий мусор.

Отмечается, что зимовка лебедей уже закончилась.