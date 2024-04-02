Трое мужчин в Красноярском крае убили собаку и скинули видео расправы ее хозяйке
Они утверждают, что пес был агрессивным
02 апреля 2024, 17:02, ИА Амител
Кадр из видео / телеграм-канал Kras mash
Трое мужчин в Красноярском крае расправились с восьмилетней овчаркой и отправили видео ее 13-летней хозяйке. Об этом сообщает Kras Mash.
Семья жила в сельском доме, который выдавали сельхозработникам. Когда пришло время переезжать, недвижимость перешла трем братьям. Забрать пса сразу люди не смогли, попросили новых владельцев дома временно присмотреть за Арчи.
Через некоторое время девочка, которая ухаживала за собакой, получила страшное видео. Мужчины расстреляли Арчи, сидящего на цепи, в упор. Они утверждают, что пес был агрессивным, но при этом, по словам местных, он ни разу никого не покусал.
Случаем занялись сотрудники полиции.
17:28:21 02-04-2024
Уроды!
18:54:16 02-04-2024
Не мужчины это, а конченые ублюдки
19:00:23 02-04-2024
"Пес был агрессивным" - если его злить, кидаться, бить. - он и будет защищаться, а не бежать в будку прчтаться. Потом оправдываться, что он пытался укусить нападавших. Еще и девочке потом отправлять видео. Уроды.
07:10:03 03-04-2024
Спокойнее, граждане. Вы же не знаете всех подробностей. Вторую сторону не выслушали. Да и как несовершеннолетняя может быть владелицей средства повышенной опасности, каковой является крупная собака? Может, ребёнка новых хозяев дома куснула. Такое собаке не прощается.
07:46:25 03-04-2024
Гость (07:10:03 03-04-2024) Спокойнее, граждане. Вы же не знаете всех подробностей. Втор... да бог с ней с собакой. зачем видео снимали и отсылали ребенку? девочка тоже кого то куснула?
08:04:20 03-04-2024
Гость (07:10:03 03-04-2024) Спокойнее, граждане. Вы же не знаете всех подробностей. Втор... что вы тут уже наплели с три короба, лишь бы этих моральных садистов отмазать. "по словам местных жителей собака никого никогда не кусала", в статье написано. Если прислали видео убийства собаки, которая даже не может убежать, девочке, значит хотели поиздеваться над людьми, запугать, отомстить девочке и родителям. Я бы еще и за причинение морального вреда несовершеннолетней девочке с этих уродов стрясла бы, чтобы лет десять поработали бы на выплату штрафов и компенсаций семье, и заодно ружье бы проверила, а вдруг они с ним браконьерят по лесам. А то развелось ненормальных быдланов, которые всем окружающим соседям жизнь портят, а закон их не наказывает, чем еще больше расповаживает их.
13:25:15 03-04-2024
Гость (08:04:20 03-04-2024) А то развелось ненормальных быдланов, которые всем окружающим соседям жизнь портят,Золотые слова!
08:32:23 03-04-2024
те собаку бросили. Забрать позже - это когда? через год,два? Вот вам в подарок "досталась" здоровая агрессивная собака, к себе не пускает, кидается, убрать возле себя не дает, все загажено. Хозяева в отказ, не забирают. Приюты не берут. Что делать будете? Конечно с видео перебор, но не исключено что довели.
09:10:14 03-04-2024
Без общей картины комментировать новости считаю неверным. Можно так преподнести новости что черное будет белым и наоборот. На меня в детстве в этом же возрасте одноклассник с параллельного класса свою овчарку натравливал, придерживал и говорил ФАС, да она меня не укусила. А вот теперь вопрос, расскажи я все это в тонах и эмоциях своему отцу что бы он сделал? Я не знаю. Но уверен что в этой ситуации без предыстории ничего там просто так бы не было.
09:40:01 03-04-2024
Если собака была агрессивная - правильно сделали что прибили, нисколько не жалко. Еще и хозяйке надо штраф конский впаять, а если нет денег - то срок реальный или принудительные работы за тупость.
12:12:36 03-04-2024
Гость (09:40:01 03-04-2024) Если собака была агрессивная - правильно сделали что прибили... откуда вы сделали вывод, была ли агрессивная собака, если жители села говорят, что нет, не была (в статье это написано). А сейчас эти садисты будут придумывать все, что угодно, лишь бы себя отмазать, так как история огласку получила. Очень напоминает историю с котом Кузей, когда сын с женой, чтобы матери отомстить, мучили ее кота и видео ей скидывали, или вы хотите сказать, что кот тоже виноват в этом? нет, просто нелюди - садисты издеваются над другими людьми, мучая их домашних животных, а наше общество всячески придумывает им оправдания. А потом начинают удивляться, когда толпа мальчиков начинают девочку бить и снимать это на видео, так сами же наши оправдатели и научили этому, потренировались люди на животных, а потом и на людей переключились.
11:15:19 03-04-2024
Скорее всего видео отправили родителям девочки, а те от обиды и для придания случаю скандальной окраски показали его ребёнку. Считаю, в этом случае нужно родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом. Пусть специалисты понаблюдают за её психикой, поломанной родителями.