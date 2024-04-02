Трое мужчин в Красноярском крае убили собаку и скинули видео расправы ее хозяйке

Они утверждают, что пес был агрессивным

02 апреля 2024, 17:02, ИА Амител

Кадр из видео / телеграм-канал Kras mash

Трое мужчин в Красноярском крае расправились с восьмилетней овчаркой и отправили видео ее 13-летней хозяйке. Об этом сообщает Kras Mash.

Семья жила в сельском доме, который выдавали сельхозработникам. Когда пришло время переезжать, недвижимость перешла трем братьям. Забрать пса сразу люди не смогли, попросили новых владельцев дома временно присмотреть за Арчи.

Через некоторое время девочка, которая ухаживала за собакой, получила страшное видео. Мужчины расстреляли Арчи, сидящего на цепи, в упор. Они утверждают, что пес был агрессивным, но при этом, по словам местных, он ни разу никого не покусал.

Случаем занялись сотрудники полиции.