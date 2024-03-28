Трое пострадавших в "Крокусе" остаются в крайне тяжелом состоянии

Это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями и сочетаниями огнестрельных ранений с ожогами

28 марта 2024, 16:44, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии после теракта в "Крокус Сити Холл". Как сообщает телеканал "360", об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями и сочетаниями огнестрельных ранений с ожогами.

Напомним, что ранее число погибших в результате в "Крокусе" выросло до 143. Об этом свидетельствует обновленный список погибших МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что список будет корректироваться по результатам судебно-медицинских исследований, так что число жертв еще не окончательное.