Трое туристов из Иркутской области пострадали при опрокидывании квадроцикла на Алтае
Среди пострадавших – 11-летняя девочка
28 июля 2023, 09:00, ИА Амител
Ребенок и двое взрослых пострадали при опрокидывании квадроцикла в Горном Алтае.
Как сообщили в региональном МВД, авария случилась 26 июля около 19:35 в окрестностях села Чемал. 20-летний житель Иркутской области ехал по грунтовой дороге на квадроцикле "Сокол", но в один момент не справился с управлением и угодил в кювет.
"В результате ДТП в районную больницу за медицинской помощью обращались пассажиры транспортного средства: женщины 47 и 38 лет, а также 11-летняя девочка – все жители Иркутской области", – рассказали в полиции.
Правоохранители выяснили, что пострадавшие ехали без мотошлемов, а парень сел за руль, не имея водительских прав. В итоге за это в отношении него завели дело об административном, а также за нарушение требований к перевозке детей.
09:42:27 28-07-2023
А женщины безголовые, ехать по горам без защиты на случайном квадре - полное идиотство.
11:17:14 28-07-2023
А кто квадроцикл им выдал? Ведь на на своём из Иркутска приехали,