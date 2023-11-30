Трофимов уходит, Евстигнеев приходит. Алтайская "Единая Россия" обновила политсовет
На конференции 29 ноября члены партии утвердили новый состав руководящих органов
30 ноября 2023, 06:30, Александра Черданцева
Раз в год на 10% – такую ротацию Регионального политического совета традиционно проводит алтайское отделение партии "Единая Россия". В этом году решение приняли на конференции в среду, 29 ноября. И исключили из состава президиума политсовета теперь уже бывшего главу алтайского Пенсионного фонда Бориса Трофимова, а включили начальника управления по предпринимательству Александра Евстигнеева.
Региональный политсовет
Итак, решением делегатов конференции из РПС исключили 19 человек. Это люди, которые утратили членство в партии, перестали быть секретарями отделений партии или были назначены в Общественные палаты края и Барнаула (по закону такое совместительство запрещено).
Например, из политсовета вышел бизнесмен, экс-депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко, бывший глава Бийска Александр Студеникин и бывший депутат АКЗС Сергей Шабанов.
А вошли в политсовет также 19 человек. Это депутат АКЗС Дмитрий Беляев, министр цифрового развития Евгений Зрюмов, гендиректор завода "Ротор" Максим Коновалов, министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка и другие.
Президиум регионального политсовета
Обновился и "головной офис" РПС – президиум, куда входят 20 человек.
Из него исключили трех человек:
- Олега Акимова, заместителя гендиректора АО "Курорт Белокуриха", секретаря городского отделения ЕР;
- Бориса Трофимова, экс-главу Пенсионного фонда Алтайского края, который он возглавлял с 1997 года. А в 2016 году он покинул пост главы реготделения ЕР после почти девяти лет у руля партии.
- Юлию Фролову, главу Первомайского района.
В него включили:
- Николая Данилина, депутата АКЗС, директора ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4";
- Александра Евстигнеева, начальника управления по предпринимательству;
- Сергея Ларейкина, главу депутатского корпуса Бийска.
Также на конференции обновили состав Региональной контрольной комиссии (в нее входят 17 человек) и избрали делегатов на XXI Съезд партии 17 декабря. В Москву отправятся губернатор региона Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, вице-спикер АКЗС и зампред реготделения ЕР Денис Голобородько.
07:24:12 30-11-2023
Да, бывшие ЕдРу не нужны!
08:10:16 30-11-2023
Партия "не голосуем" кому интересно гугл и Яндекс подскажет о чем это и на сколько в едро думают о людях
09:33:36 30-11-2023
Партия жуликов и воров!
09:50:18 30-11-2023
Студеникин, это который бывший глава Бийска? Которого судить за растрату будут?
11:27:25 30-11-2023
А почему такое количество людей не работают, а в президиумах каких то прохлаждаются?