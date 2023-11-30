Трофимов уходит, Евстигнеев приходит. Алтайская "Единая Россия" обновила политсовет

На конференции 29 ноября члены партии утвердили новый состав руководящих органов

30 ноября 2023, 06:30, Александра Черданцева

Конференция "Единой России" / Фото: Александра Черданцева

Раз в год на 10% – такую ротацию Регионального политического совета традиционно проводит алтайское отделение партии "Единая Россия". В этом году решение приняли на конференции в среду, 29 ноября. И исключили из состава президиума политсовета теперь уже бывшего главу алтайского Пенсионного фонда Бориса Трофимова, а включили начальника управления по предпринимательству Александра Евстигнеева.

Региональный политсовет

Итак, решением делегатов конференции из РПС исключили 19 человек. Это люди, которые утратили членство в партии, перестали быть секретарями отделений партии или были назначены в Общественные палаты края и Барнаула (по закону такое совместительство запрещено).

Например, из политсовета вышел бизнесмен, экс-депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко, бывший глава Бийска Александр Студеникин и бывший депутат АКЗС Сергей Шабанов.

А вошли в политсовет также 19 человек. Это депутат АКЗС Дмитрий Беляев, министр цифрового развития Евгений Зрюмов, гендиректор завода "Ротор" Максим Коновалов, министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка и другие.

Президиум регионального политсовета

Обновился и "головной офис" РПС – президиум, куда входят 20 человек.

Из него исключили трех человек:

Олега Акимова , заместителя гендиректора АО "Курорт Белокуриха", секретаря городского отделения ЕР;

, заместителя гендиректора АО "Курорт Белокуриха", секретаря городского отделения ЕР; Бориса Трофимова , экс-главу Пенсионного фонда Алтайского края, который он возглавлял с 1997 года. А в 2016 году он покинул пост главы реготделения ЕР после почти девяти лет у руля партии.

, экс-главу Пенсионного фонда Алтайского края, который он возглавлял с 1997 года. А в 2016 году он покинул пост главы реготделения ЕР после почти девяти лет у руля партии. Юлию Фролову, главу Первомайского района.

В него включили:

Николая Данилина , депутата АКЗС, директора ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4";

, депутата АКЗС, директора ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4"; Александра Евстигнеева , начальника управления по предпринимательству;

, начальника управления по предпринимательству; Сергея Ларейкина, главу депутатского корпуса Бийска.

Также на конференции обновили состав Региональной контрольной комиссии (в нее входят 17 человек) и избрали делегатов на XXI Съезд партии 17 декабря. В Москву отправятся губернатор региона Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, вице-спикер АКЗС и зампред реготделения ЕР Денис Голобородько.