Троих детей-маугли обнаружили в Санкт-Петербурге
Они жили в беспорядке и с мужчиной, у которого не было документов
10 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
Троих детей-маугли обнаружили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Shot.
Накануне местная жительница увидела на Московском шоссе полуголого мальчика, одетого не по погоде и измазанного краской. Его вид женщине показался подозрительным, и она вызвала полицию.
Прибывшим правоохранителям ребенок пояснил, что живет с двумя братьями и отцом в подвале девятиэтажки. Те отыскали указанную квартиру, и увиденное оказалось ужасным: грязный диван, куча хлама, остатки еды на столе в полной антисанитарии. Дети были в грязной одежде, исцарапанные и в краске. При этом следов побоев не обнаружено.
Мужчина, устроивший в подвале подобие квартиры, заявил, что приходится им отцом, но не смог представить документы. По его словам, раньше мальчик с братом проживали с его женой, но она уехала в другой город с новым ухажером, а детей оставила ему.
Сейчас детей увезли на осмотр в больницу из-за кашля и признаков ОРВИ. Мужчину же доставили в отдел, где с ним разбираются сотрудники полиции.
11:36:03 10-04-2024
Спасибо женщине, что не прошла мимо...
12:04:38 10-04-2024
В Питере еще черепашек-ниндзя можно обнаружить, человека-рука, и человека-нога.
12:44:11 10-04-2024
А при чём здесь Маугли?
13:07:51 10-04-2024
Юс (12:44:11 10-04-2024) А при чём здесь Маугли?... Называют парадное подъездом и едят шаурму, а не шаверму
13:40:30 10-04-2024
Гость (13:07:51 10-04-2024) Называют парадное подъездом и едят шаурму, а не шаверму... песок, а не сахар, не видели, о поребрик не запинались, только о бордюр, доки складывают в мультифору, а не файл...
19:14:56 10-04-2024
бгг (13:40:30 10-04-2024) песок, а не сахар, не видели, о поребрик не запинались, толь... В Барнауле тоже, между прочим, мультифора чаще, чем файл.
07:05:16 11-04-2024
Почему Маугли? Они что волками были воспитаны? Модет быть тогда уже Гавроши?