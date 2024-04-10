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Троих детей-маугли обнаружили в Санкт-Петербурге

Они жили в беспорядке и с мужчиной, у которого не было документов

10 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/1253393
Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/1253393

Троих детей-маугли обнаружили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Shot.

Накануне местная жительница увидела на Московском шоссе полуголого мальчика, одетого не по погоде и измазанного краской. Его вид женщине показался подозрительным, и она вызвала полицию.

Прибывшим правоохранителям ребенок пояснил, что живет с двумя братьями и отцом в подвале девятиэтажки. Те отыскали указанную квартиру, и увиденное оказалось ужасным: грязный диван, куча хлама, остатки еды на столе в полной антисанитарии. Дети были в грязной одежде, исцарапанные и в краске. При этом следов побоев не обнаружено. 

Мужчина, устроивший в подвале подобие квартиры, заявил, что приходится им отцом, но не смог представить документы. По его словам, раньше мальчик с братом проживали с его женой, но она уехала в другой город с новым ухажером, а детей оставила ему.

Сейчас детей увезли на осмотр в больницу из-за кашля и признаков ОРВИ. Мужчину же доставили в отдел, где с ним разбираются сотрудники полиции.

дети Санкт-Петербург

Комментарии 7

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МатьВаша

11:36:03 10-04-2024

Спасибо женщине, что не прошла мимо...

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Гость

12:04:38 10-04-2024

В Питере еще черепашек-ниндзя можно обнаружить, человека-рука, и человека-нога.

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Юс

12:44:11 10-04-2024

А при чём здесь Маугли?

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Гость

13:07:51 10-04-2024

Юс (12:44:11 10-04-2024) А при чём здесь Маугли?... Называют парадное подъездом и едят шаурму, а не шаверму

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бгг

13:40:30 10-04-2024

Гость (13:07:51 10-04-2024) Называют парадное подъездом и едят шаурму, а не шаверму... песок, а не сахар, не видели, о поребрик не запинались, только о бордюр, доки складывают в мультифору, а не файл...

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Гость

19:14:56 10-04-2024

бгг (13:40:30 10-04-2024) песок, а не сахар, не видели, о поребрик не запинались, толь... В Барнауле тоже, между прочим, мультифора чаще, чем файл.

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Гость

07:05:16 11-04-2024

Почему Маугли? Они что волками были воспитаны? Модет быть тогда уже Гавроши?

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