Они жили в беспорядке и с мужчиной, у которого не было документов

10 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/1253393

Троих детей-маугли обнаружили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Shot.

Накануне местная жительница увидела на Московском шоссе полуголого мальчика, одетого не по погоде и измазанного краской. Его вид женщине показался подозрительным, и она вызвала полицию.

Прибывшим правоохранителям ребенок пояснил, что живет с двумя братьями и отцом в подвале девятиэтажки. Те отыскали указанную квартиру, и увиденное оказалось ужасным: грязный диван, куча хлама, остатки еды на столе в полной антисанитарии. Дети были в грязной одежде, исцарапанные и в краске. При этом следов побоев не обнаружено.

Мужчина, устроивший в подвале подобие квартиры, заявил, что приходится им отцом, но не смог представить документы. По его словам, раньше мальчик с братом проживали с его женой, но она уехала в другой город с новым ухажером, а детей оставила ему.

Сейчас детей увезли на осмотр в больницу из-за кашля и признаков ОРВИ. Мужчину же доставили в отдел, где с ним разбираются сотрудники полиции.