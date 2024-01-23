Тротуары в Барнауле обрабатывают от гололеда
В ночь на 23 января на дорогах города работало 98 единиц техники
23 января 2024, 07:55, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Дорожники в Барнауле обрабатывают тротуары антигололедной смесью. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
22 января на городских дорогах и тротуарах работало 87 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Обрабатывали тротуары и пешеходные переходы, а также места у остановок на улицах Крупской, Северо-Западной, Э. Алексеевой, Транзитной, Малахова и других.
Также на некоторых участках полотно освобождали от наледи.
В ночь на 23 января на улицах города работало 98 единиц техники.
По вопросам, связанным с уборкой улиц, можно обратиться в диспетчерскую МБУ "Автодорстрой" по телефону 504-360.
08:32:38 23-01-2024
ИМХО, чиновничество с Гоголя 48 и Исакова 230, выгнать на тротуар вдоль Попова,76 и пусчай бегают=ходят, пока носы со лбами себе на порасшибают!!!!!!!!!! По городу в принципе передвигаться пешком не возможно!!!!!!!!!!!!!!!!
08:52:00 23-01-2024
Даже центр обработать не могут, что говорить об удаленных районах, бессовестные! Хожу на работу пешком, иду минут 20 по центру, не вижу ни одного дворника. Они считают если снега нет, то делать нечего?
15:35:50 23-01-2024
Гость (08:52:00 23-01-2024) Даже центр обработать не могут, что говорить об удаленных ра... какой сейчас дворник???? он Вам наледь будет убирать за копейки???
16:23:57 23-01-2024
Гость (15:35:50 23-01-2024) какой сейчас дворник???? он Вам наледь будет убирать за копе... А почему нет??? Знал куда шёл. Или он думал будет пирожные дегустировать на должности дворника?
09:09:12 23-01-2024
Красноармейский! Нужно выдавать пешеходам ледянки и ватрушки.
15:34:51 23-01-2024
Гость (09:09:12 23-01-2024) Красноармейский! Нужно выдавать пешеходам ледянки и ватрушки... вот смешно, если б не было так грустно!
09:35:40 23-01-2024
Не верю. У нас из подъезда нельзя выйти ,сразу падение и назад также . Коммуналку подняли а придомовые территории не убирают. У нас кто-нибудь в городе следит за пешеходным "транспортом" или нет.Или у нас только сажать начальников ЖКО могут . Ну надо следить ,ведь народ травмируется .
11:05:02 23-01-2024
Вам нравится эта грязная черная жижа?! Уже весь город черный,а эту дрянь все сыпят и сыпят! А ведь достаточно на тротуары рассыпать тонкий слой снега и ВСЁ! И чисто,и самый лучший способ против гололёда
11:55:32 23-01-2024
Гость (11:05:02 23-01-2024) Вам нравится эта грязная черная жижа?! Уже весь город черный... да.. потом еще дышать будем всю весну и лето песком этим...
11:31:30 23-01-2024
Если на тротуары посыпать тонкий слой снега, то вы только усилите скольжение. Снег должен приклеиться ко льду, а для этого должны быть соответствующие погодные условия.
16:37:18 23-01-2024
oo (11:31:30 23-01-2024) Если на тротуары посыпать тонкий слой снега, то вы только ус... Позавчера на лыжной трассе так и сделали, и на некоторое время катить было очень комфортно по снегу. Другое дело, конечно, на оживлённых тротуарах всё покрытие быстро разнесут. Но если сделать это поздно вечером, за ночь на морозе снег слежится, и так просто его не возьмёшь.
12:22:01 23-01-2024
вчера на малахова-антона петрова шел.....по льду толщиной сантиметров 10.... идти невозможно. где они обрабатыватю то...ждут пока люди непопереломаются, ин е начнут судиться....вечно пинать надо все эти службы...сами никак работать не хотят
15:51:45 23-01-2024
А разве в городе нельзя применять щебневую крошку? Она ведь не токсична и не способна навредить окружающей среде ,людям и животным. КТО ВООБЩЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ЭТОТ ВОПРОС?
16:38:53 23-01-2024
Гость (15:51:45 23-01-2024) А разве в городе нельзя применять щебневую крошку? Она ведь ... А никто не отвечает. и это показатель отношения власти к нам, горожанам и гражданам. Но кое где сыпят всё-таки отсев, и это действительно лучше песка.
18:00:55 23-01-2024
Невозможно ходить в Ленинском районе! Аллея от С Поляны до Попова. Ул. Солнечная поляна. Только по Шукшина можно пройти так как там видимо чистили улицу уже после гололеда. И все в других местах по району только ползком... Посыпать даже нормально не могут!у магазинов полный капец. На Солнечной поляне, 15 находятся несколько магазинов- мария ра, пятерочка+ банкетный зал времена года, отделение почты идр. И вся эта площадь не маленькая в рытвинах из замерзшего льда и укатана машинами до состояния катка! Как передвигаться без машин? Почему ничего не убирается на подобных участках и никакого надзора! Кто должен следить и убирать подобные участки. Также вопрос по междворовым проездам. Между домами 268 и 270 по ул. Г.Исакова не просто скользко. Там нужно преодолеть барьеры из наледи. Потому как никто не очищал этот участок от снега вовремя! А там с одной стороны Сбербанк, а с другой тоже Мария Ра. Народу ходит уйма, многие падают! Администрация Латинского района - вопросы к вам! Когда закончится это безобрпзие?! Снега ждете?