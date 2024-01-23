Тротуары в Барнауле обрабатывают от гололеда

В ночь на 23 января на дорогах города работало 98 единиц техники

23 января 2024, 07:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Дорожники в Барнауле обрабатывают тротуары антигололедной смесью. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

22 января на городских дорогах и тротуарах работало 87 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Обрабатывали тротуары и пешеходные переходы, а также места у остановок на улицах Крупской, Северо-Западной, Э. Алексеевой, Транзитной, Малахова и других.

Также на некоторых участках полотно освобождали от наледи.

В ночь на 23 января на улицах города работало 98 единиц техники.

По вопросам, связанным с уборкой улиц, можно обратиться в диспетчерскую МБУ "Автодорстрой" по телефону 504-360.