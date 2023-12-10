Трубы отопления выдавило из стены в подъезде жилого дома в Барнауле

В комитете ЖКХ прокомментировали ситуацию

10 декабря 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр: Barnaul 22

В Барнауле жители дома № 123 по улице Малахова пожаловались на то, что в одном из подъездов деформировалась труба и пробила стену на нескольких этажах. Об этом сообщает телеграм-канал Barnaul 22.

"Аварийку наш дом не смог вызвать, так как, оказывается, УК не заключила ни с одной организацией договор", – посетовали жильцы.

В комитете ЖКХ Барнаула прокомментировали ситуацию, заявив, что 8 декабря специалисты администрации Индустриального района посетили этот дом и выяснили, что на 10 и 14 этажах на трубах отопления растянуло металлическую гофру и их выдавило из гипсокартонного короба.

"Трубы на момент осмотра повреждений и протеканий не имели, подача тепла не была нарушена", – подчеркнули в комитете.

Также добавили, что трубы починят в рамках текущего содержания после наступления благоприятных погодных условий. Пока же председатель ТСЖ снизил давление в системе.