Трубы отопления выдавило из стены в подъезде жилого дома в Барнауле
В комитете ЖКХ прокомментировали ситуацию
10 декабря 2023, 07:45, ИА Амител
В Барнауле жители дома № 123 по улице Малахова пожаловались на то, что в одном из подъездов деформировалась труба и пробила стену на нескольких этажах. Об этом сообщает телеграм-канал Barnaul 22.
"Аварийку наш дом не смог вызвать, так как, оказывается, УК не заключила ни с одной организацией договор", – посетовали жильцы.
В комитете ЖКХ Барнаула прокомментировали ситуацию, заявив, что 8 декабря специалисты администрации Индустриального района посетили этот дом и выяснили, что на 10 и 14 этажах на трубах отопления растянуло металлическую гофру и их выдавило из гипсокартонного короба.
"Трубы на момент осмотра повреждений и протеканий не имели, подача тепла не была нарушена", – подчеркнули в комитете.
Также добавили, что трубы починят в рамках текущего содержания после наступления благоприятных погодных условий. Пока же председатель ТСЖ снизил давление в системе.
09:10:12 10-12-2023
Труба не бежит. зачем аварийка?
11:20:16 10-12-2023
Управляйка договоры не заключила а баблишко исправно собирает. Необходимо отказываться от этих управляек. Фактиччески они не нужны. Единая аварийная служба напрямую взаимодействующая с жильцами. Управляйка это посредник совершенно бесполезный и ненужный.