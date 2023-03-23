Трудная мишень. Почему на Алтае не будут ремонтировать комплекс для биатлонистов

Региональный Минспорт поставил на паузу реализацию важного проекта, на который необходимо 140 миллионов рублей

23 марта 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Барнаульский лыжно-биатлонный комплекс "Белочка" по адресу Власихинская, 69т, принадлежащий училищу олимпийского резерва, в ближайшие годы не планируют реконструировать, сообщил министр спорта Алтайского края Максим Рябцев. Предполагалось, что на обновление инфраструктуры для биатлонистов и лыжников потратят не менее 140 миллионов рублей. Кроме того, в Барнауле также пока не спешат открывать школу для биатлонистов и школьников. И вот почему.

Зачем вообще хотели отремонтировать "Белочку"?

Впервые об этом в начале 2022 года заявил директор Алтайского училища олимпийского резерва Евгений Трубников. Он сообщил журналистам, что комплекс "Белочка" нуждается в серьёзной реконструкции. Сегодня это фактически единственная площадка в Барнауле для тренировок биатлонистов и лыжников, причём на самом высоком уровне. Предполагалось, что работы должны были начаться в 2023 году и завершиться к концу 2024-го. Ориентировочная стоимость реализации проекта оценивалась в 140 миллионов рублей, что сопоставимо с возведением современного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Реконструировать "Белочку" планировали в несколько этапов. Сначала подготовят проектно-сметную документацию. На втором этапе власти хотели построить спортивно-административное здание, где будут жить спортсмены. Там же разместят раздевалки, спортзал, подсобные помещения для хранения лыж. Это будет современный и красивый объект. Кроме того, сделают новое стрельбище и обводную трассу.

"Комплекс нам очень необходим. Там можно будет не только тренироваться нашим спортсменам, но и проводить соревнования самого высокого уровня, в том числе и чемпионаты России. Сейчас у нас большой интерес к биатлону в Алтайском крае. У нас в составе сборной страны сейчас выступают пять биатлонистов, представляющих наш регион", – отметил Евгений Трубников.

И почему "Белочку" пока не будут ремонтировать?

Позиция краевых властей изменилась за последний год: необходимо для начала довести до конца уже строящиеся спортивные объекты и только потом начинать новые. Как объяснил министр спорта края Максим Рябцев, задача ведомства – до конца 2023 года сдать в регионе два физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле, а также ледовую арену в Бийске. Только после этого в 2024 году власти в рамках нацпроектов и краевого бюджета будут приступать к новым проектам. Исходя из этой позиции, в частности, отложили возведение ледовой арены "Алтай" на проспекте Сибирском.

А будут ли в Барнауле открывать школу для биатлонистов и лыжников?

В Министерстве спорта Алтайского края решили, что пока такой объект региону не нужен. Идея создать отдельное юридическое лицо с тренерским штатом с 12 отделениями по всему Алтайскому краю принадлежала бывшему министру спорта Алексею Перфильеву. На обслуживание школы требовалось около 30 миллионов рублей в год. Однако, по словам нынешнего министра спорта Алтайского края Максима Рябцева, необходимости в подобном объекте в настоящее время нет.

"Эта инициатива должна исходить от федераций биатлона и лыж региона. Поскольку от них такой заявки нам не поступало, надобности в школе сейчас нет", – ответил Максим Рябцев.