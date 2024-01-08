Труп мужчины нашли в квартире дома на западе Москвы
На теле погибшего зафиксировали следы насильственной смерти
08 января 2024, 22:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире одного из жилых домов нашли мертвого 62-летнего мужчину. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.
Отмечается, что на теле погибшего зафиксировали следы насильственной смерти. Характер ранений и травм в публикации не уточняется.
Ведомство проконтролирует расследование всех обстоятельств случившегося. На месте работают следователи и криминалисты. Их действия координирует заммежрайонного прокурора.
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