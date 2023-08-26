Труп новорожденного нашли в водосточной трубе в российском городе
Полицейские опрашивают свидетелей и ищут родителей ребенка
26 августа 2023, 13:09, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Тело новорожденного нашли в канализационной трубе в Сыктывкаре, пишет ИА БНК.
В МВД Коми изданию рассказали, что труп грудничка нашли коммунальщики 25 августа на придомовой территории по улице Мира в реке Эжва.
Полицейские проводят проверку – опрашивают очевидцев и ищут родителей ребенка.
Ранее летом в городе Бийске Алтайского края нашли мертвого новорожденного в уличном туалете.
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