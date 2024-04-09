Труп оперного певца Евгения Кунгурова обнаружили в центре Москвы
По предварительной информации, он мог совершить самоубийство
09 апреля 2024, 07:45, ИА Амител
Возле дома в центре Москвы обнаружили тело оперного певца Евгения Кунгурова, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника, мужчина мог покончить с собой из-за депрессивного состояния. В последнее время он наблюдался у психиатра.
Известно, что исполнитель находился в процессе развода со второй женой Ириной Мелединой. В мае 2023 года она подала иск о расторжении брака, но его не рассмотрели по причине обращения не в тот суд по территориальному принципу. У пары есть дочь и сын.
РИА Новости выяснило, что незадолго до гибели 40-летний Кунгуров написал супруге, что она найдет его мертвым. Она же и вызвала полицейских.
08:46:27 09-04-2024
о как, жаль...
09:02:12 09-04-2024
молодой, талантливый, красивый мужик, отец нескольких детей... по человечески жаль, хоть и не фанатка.
09:25:00 09-04-2024
депрессия новомодное выдуманное... пахать нужно, хобби заниматься, семья, дети.. что бы ни минуты на слабость не осталось... слабаки
11:08:16 09-04-2024
Гость (09:25:00 09-04-2024) депрессия новомодное выдуманное... пахать нужно, хобби заним...
не дай вам Бог узнать, что это такое. депрессия - не дурь и не блажь, это на гормональном, физиологическом уровне происходит, трудно объяснить. игры разума - они бывают очень жестоки
11:12:31 09-04-2024
Гость (11:08:16 09-04-2024) не дай вам Бог узнать, что это такое. депрессия - не дур... Да как раз надо чтобы прищучило его.
11:18:56 09-04-2024
Гость (09:25:00 09-04-2024) депрессия новомодное выдуманное... пахать нужно, хобби заним... Канешна, канешна. Раньше этих ваших дипрессий не было, люди по-простому на вожжах в конюшнях вешались или топились. Или чахли с тоски. Рака тоже не было, да и еще многих болезней. Жили все счастливо лет до сорока и выглядели в тридцать как в сейчас в шестьдесят. Но, конечно, человеку с депрессией нужна корова. Или пять. И тогда он гарантированно вылечится.
15:13:26 09-04-2024
Гость (09:25:00 09-04-2024) депрессия новомодное выдуманное... пахать нужно, хобби заним... слабость и болезнь- это разные вещи
09:29:51 09-04-2024
Искренние соболезнования. Жаль, очень.
Наш любимый "новый Магомаев". Как же так...
10:03:46 09-04-2024
Ужас, почему? Молодой с таким сильным оперным голосом...мои соболезнования родным