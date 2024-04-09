Труп оперного певца Евгения Кунгурова обнаружили в центре Москвы

По предварительной информации, он мог совершить самоубийство

09 апреля 2024, 07:45, ИА Амител

Певец Евгений Кунгуров / Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Возле дома в центре Москвы обнаружили тело оперного певца Евгения Кунгурова, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, мужчина мог покончить с собой из-за депрессивного состояния. В последнее время он наблюдался у психиатра.

Известно, что исполнитель находился в процессе развода со второй женой Ириной Мелединой. В мае 2023 года она подала иск о расторжении брака, но его не рассмотрели по причине обращения не в тот суд по территориальному принципу. У пары есть дочь и сын.

РИА Новости выяснило, что незадолго до гибели 40-летний Кунгуров написал супруге, что она найдет его мертвым. Она же и вызвала полицейских.