Труп женщины нашли в горах Алтая

Тело обнаружили в 30 км от села Каракокша

10 июля 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай сборщики лечебных трав нашли труп женщины, пишет Barnaul 22.

Тело обнаружили в лесу 8 июля в 30 км от села Каракокша, что в Чойском районе.

На вид погибшей около 40 лет, рост – примерно 160 см. Была одета в фиолетовую блузку с коротким рукавом и черные штаны с изображением животных.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, туристка это или местная жительница.

Если вам что-либо известно о личности погибшей или обстоятельствах случившегося, об этом просят сообщить по номеру 02.