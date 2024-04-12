Трупы домашних животных нашли на свалке в Омске
Местные жители предполагают, что их выкинули из ветеринарной клиники, чтобы не утилизировать по правилам
12 апреля 2024, 15:00, ИА Амител
Фото с места обнаружения трупов / Фото: Mash Siberia
В Омске на мусорной площадке возле жилых домов обнаружили трупы домашних животных. Об этом сообщает Mash Siberia.
На фото, опубликованном в социальных сетях, видно, что рядом с черными мешками лежат трупы кошек и собаки, одетой в костюмчик. Горожане предположили, что их выкинули представители ветеринарной клиники, которые не захотели провести утилизацию по правилам.
Также очевидцы считают, что в черных мешках тоже лежат трупы.
Полиция начала проверку по факту случившегося.
17:43:43 12-04-2024
Зоошиза утилизировала.
20:00:22 12-04-2024
Гость (17:43:43 12-04-2024) Зоошиза утилизировала. ..больное ты существо.
09:06:02 13-04-2024
Гость (20:00:22 12-04-2024) ... Ну догхантеры бы в мешочки не стали бы паковать.