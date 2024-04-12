Трупы домашних животных нашли на свалке в Омске

Местные жители предполагают, что их выкинули из ветеринарной клиники, чтобы не утилизировать по правилам

12 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Фото с места обнаружения трупов / Фото: Mash Siberia

В Омске на мусорной площадке возле жилых домов обнаружили трупы домашних животных. Об этом сообщает Mash Siberia.

На фото, опубликованном в социальных сетях, видно, что рядом с черными мешками лежат трупы кошек и собаки, одетой в костюмчик. Горожане предположили, что их выкинули представители ветеринарной клиники, которые не захотели провести утилизацию по правилам.

Также очевидцы считают, что в черных мешках тоже лежат трупы.

Полиция начала проверку по факту случившегося.