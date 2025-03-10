Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на восемь баллов
10 марта 2025, 07:42, ИА Амител
Утром 10 марта на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Утро понедельника началось с пробок на Змеиногорском тракте, где затор сковал участок от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до ул. Шумакова, а также на пересечении с ул. Попова.
Пробка на Павловском тракте протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронула участок от ул. Попова до ул. Сиреневой.
Крупные заторы этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от Цветочного проезда до пр. Ленина;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш".
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