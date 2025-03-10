Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на восемь баллов

10 марта 2025, 07:42, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 10 марта на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Утро понедельника началось с пробок на Змеиногорском тракте, где затор сковал участок от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до ул. Шумакова, а также на пересечении с ул. Попова.

Павловский тракт

Пробка на Павловском тракте протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронула участок от ул. Попова до ул. Сиреневой.

Крупные заторы этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог: