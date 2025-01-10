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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

10 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 10 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Этим утром крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:

  • ул. Советской Армии;
  • Павловский тракт – до Малаховского кольца и на пересечении с ул. Попова;
  • ул. Власихинская – от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также в микрорайоне Лазурный;
  • ул. Кутузова – до ул. Боровой на 1,8 км;
  • Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
  • Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод".
Барнаул Пробки

Комментарии 8

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Гость

07:45:27 10-01-2025

Мне надо знать а смысл ехать? Будут ли занятия в школах. Вы лучше про это пишите, с утра воды так и нет а вы про всякую фигню

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гость

08:23:12 10-01-2025

Гость (07:45:27 10-01-2025) Мне надо знать а смысл ехать? Будут ли занятия в школах. Вы ... написали

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Гость

08:56:44 10-01-2025

гость (08:23:12 10-01-2025) написали... Дак можно было и в обед написать, написали в 07:45, а занятия с 8:00, уже ученики в школах были когда эти деятели написали.

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гость

08:23:37 10-01-2025

Гость (07:45:27 10-01-2025) Мне надо знать а смысл ехать? Будут ли занятия в школах. Вы ... лучше бы написали про уборку снега

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Гость

08:40:15 10-01-2025

гость (08:23:37 10-01-2025) лучше бы написали про уборку снега... Снег успешно убирается силами горожан, у которых отключена вода. Таскают вёдрами домой, растапливают и используют для сантехнужд. Двойная экономия городскому хозяйству: не надо чистить улицы и подавать воду в дома.

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Гость

09:50:09 10-01-2025

Такое ощущение, что дорожники спрятались. Узнали обстановку и прячутся. Невидно никого и нигде.

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Гость

09:51:59 10-01-2025

Ну вот. Прогноз был. Обещали снежинки долетать не будут, всё налету поймают.

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Гость

18:10:24 10-01-2025

пузотерок наберут и потом не могут проехать...убожество

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