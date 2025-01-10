Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

10 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 10 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Этим утром крупные заторы наблюдаются на следующих участках города: