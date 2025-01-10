Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
10 января 2025, 07:30, ИА Амител
Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Утром 10 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Этим утром крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- Павловский тракт – до Малаховского кольца и на пересечении с ул. Попова;
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также в микрорайоне Лазурный;
- ул. Кутузова – до ул. Боровой на 1,8 км;
- Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод".
07:45:27 10-01-2025
Мне надо знать а смысл ехать? Будут ли занятия в школах. Вы лучше про это пишите, с утра воды так и нет а вы про всякую фигню
08:23:12 10-01-2025
Гость (07:45:27 10-01-2025) Мне надо знать а смысл ехать? Будут ли занятия в школах. Вы ... написали
08:56:44 10-01-2025
гость (08:23:12 10-01-2025) написали... Дак можно было и в обед написать, написали в 07:45, а занятия с 8:00, уже ученики в школах были когда эти деятели написали.
08:23:37 10-01-2025
Гость (07:45:27 10-01-2025) Мне надо знать а смысл ехать? Будут ли занятия в школах. Вы ... лучше бы написали про уборку снега
08:40:15 10-01-2025
гость (08:23:37 10-01-2025) лучше бы написали про уборку снега... Снег успешно убирается силами горожан, у которых отключена вода. Таскают вёдрами домой, растапливают и используют для сантехнужд. Двойная экономия городскому хозяйству: не надо чистить улицы и подавать воду в дома.
09:50:09 10-01-2025
Такое ощущение, что дорожники спрятались. Узнали обстановку и прячутся. Невидно никого и нигде.
09:51:59 10-01-2025
Ну вот. Прогноз был. Обещали снежинки долетать не будут, всё налету поймают.
18:10:24 10-01-2025
пузотерок наберут и потом не могут проехать...убожество