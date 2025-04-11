Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

11 апреля 2025, 07:40, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 11 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром крупный затор образовался на Павловском тракте: водителям придется постоять на участке от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

Большая пробка сковала Змеиногорский тракт от ул. Цветы Алтая до строящейся развязки. На Южном тракте затор протянулся от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Помимо этого, движение транспорта затруднено на следующих участках дорог: