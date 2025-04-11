Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
11 апреля 2025, 07:40, ИА Амител
Утром 11 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром крупный затор образовался на Павловском тракте: водителям придется постоять на участке от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
Большая пробка сковала Змеиногорский тракт от ул. Цветы Алтая до строящейся развязки. На Южном тракте затор протянулся от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Помимо этого, движение транспорта затруднено на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до пр. Коммунаров;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским и пер. Ядринцева;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш", а также на пересечении с ул. Попова.
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