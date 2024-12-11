Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

11 декабря 2024, 07:35, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 11 декабря на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Старый мост

На Старом мосту придется постоять из-за ДТП в левом ряду. Также заторы начали сковывать Новосибирский тракт от гребного канала.

Павловский тракт, Попова, Советской Армии

Сегодня пробки снова сковали Павловский тракт на пересечении с улицами Советской Армии и Попова, а также на подъезде к Малаховскому кольцу. Помимо этого, на ул. Попова затор образовался от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова, а также на пересечении с пр. Космонавтов.

Власихинская

Здесь движение затруднено от Ленточного бора вдоль СНТ им. Мичурина, а также от Малаховского кольца до ул. Лазурной.

Северо-Западная, Юрина, Матросова

В этой части города заторы образовались на пересечении ул. Юрина с Северо-Западной и подъезде к Малаховскому кольцу. На Северо-Западной придется постоять у пересечения с пр. Ленина. По ул. Матросова пробки растянулись от ул. Юрина до ул. Бехтерева.

Также крупные заторы этим утром наблюдаются на следующих улицах города: