Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
11 декабря 2024, 07:35, ИА Амител
Утром 11 декабря на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
На Старом мосту придется постоять из-за ДТП в левом ряду. Также заторы начали сковывать Новосибирский тракт от гребного канала.
Сегодня пробки снова сковали Павловский тракт на пересечении с улицами Советской Армии и Попова, а также на подъезде к Малаховскому кольцу. Помимо этого, на ул. Попова затор образовался от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова, а также на пересечении с пр. Космонавтов.
Здесь движение затруднено от Ленточного бора вдоль СНТ им. Мичурина, а также от Малаховского кольца до ул. Лазурной.
В этой части города заторы образовались на пересечении ул. Юрина с Северо-Западной и подъезде к Малаховскому кольцу. На Северо-Западной придется постоять у пересечения с пр. Ленина. По ул. Матросова пробки растянулись от ул. Юрина до ул. Бехтерева.
Также крупные заторы этим утром наблюдаются на следующих улицах города:
- пересечение проспектов Красноармейского и Строителей;
- ул. Кутузова;
- Змеиногорский тракт от строящейся развязки до Плодопитомника;
- Южный тракт от СНТ "Сибирский садовод" до ул. Белинского;
- ул. Новосибирская.
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