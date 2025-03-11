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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

11 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru
Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 11 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт, Власихинская

На Павловском тракте затор сковал участок от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также пересечение с ул. Попова. На ул. Власихинской движение затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца и в микрорайоне "Лазурный".

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка на Змеиногорском тракте собралась от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.

Крупные заторы этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог:

  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская;
  •  ул. Кутузова;
  • ул. Советской Армии;
  • пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
  • ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
  • ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов.
Барнаул Пробки

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