Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

12 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 12 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Павловский тракт этим утром скован от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до ул. Сиреневой. На расположенной рядом ул. Советской Армии также образовалась пробка. Она протянулась от пр. Строителей до ул. Тульской.

Власихинская

Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

От поселка Плодопитомник до строящейся развязки затруднено движение на Змеиногорском тракте. Пробка на Южном тракте тянется от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.

Также крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города: