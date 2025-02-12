Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
12 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 12 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт этим утром скован от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до ул. Сиреневой. На расположенной рядом ул. Советской Армии также образовалась пробка. Она протянулась от пр. Строителей до ул. Тульской.
Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.
От поселка Плодопитомник до строящейся развязки затруднено движение на Змеиногорском тракте. Пробка на Южном тракте тянется от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.
Также крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Кутузова;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Станционной;
- ул. Северо-Западная – от пр. Ленина до пр. Калинина;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова.
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