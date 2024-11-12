Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 ноября?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 9 баллов из 10
12 ноября 2024, 08:05, ИА Амител
Утром 12 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт
Здесь пробки собрались в районе пересечений с Трактовой, Власихинской и Попова, а самый длинный затор растянулся от Малаховского кольца до перекрестка с Фурманова.
Попова
На Попова движение затруднено от Павловского тракта до Антона Петрова. Также машины медленно едут на участке между Взлетной и Балтийской и в районе пересечения с Власихинской.
Власихинская
На Власихинской образовались две крупные пробки. Первая – от Лазурной до Попова. Вторая – от кладбища до Фурманова.
Кутузова
Традиционно в пробках стоит и Кутузова, но этим утром обстановка здесь особенно напряженная: затор растянулся на два с лишним километра.
Змеиногорский и Южный
Уже привычные для горожан пробки – в районе строительства будущей развязки на пересечении этих трактов. На Змеиногорском заторы также образовались от Ломоносова до института Лисавенко.
Где еще собрались пробки
Автомобили также медленно движутся на некоторых участках проспектов Ленина, Социалистического, Красноармейского и Строителей. Пробки есть на Молодежной, Советской Армии, Малахова, Юрина, Северо-Западной, Матросова и других улицах.
Традиционно проезд затруднен и в поселке Пригородном.
08:59:39 12-11-2024
Хорошую тему нашли! Каждый день есть о чем писать!
11:32:02 12-11-2024
Гость (08:59:39 12-11-2024) Хорошую тему нашли! Каждый день есть о чем писать!... Мой любимый раздел. Читаю не отрываясь. И картинки хорошие.
09:26:42 12-11-2024
Только вот где реальные пробки не написали. новость в 8 часов, а в 7 часв было массовое ДТП на южном тракте. лес перегородили, минимум 5 машин попало в дтп. есть фидео.
09:27:21 12-11-2024
*на лесном тракте, к посту выше про массовое дтп. на участке леса между ротором и южным.