Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 9 баллов из 10

12 ноября 2024, 08:05, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 12 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт

Здесь пробки собрались в районе пересечений с Трактовой, Власихинской и Попова, а самый длинный затор растянулся от Малаховского кольца до перекрестка с Фурманова.

Попова

На Попова движение затруднено от Павловского тракта до Антона Петрова. Также машины медленно едут на участке между Взлетной и Балтийской и в районе пересечения с Власихинской.

Власихинская

На Власихинской образовались две крупные пробки. Первая – от Лазурной до Попова. Вторая – от кладбища до Фурманова.

Кутузова

Традиционно в пробках стоит и Кутузова, но этим утром обстановка здесь особенно напряженная: затор растянулся на два с лишним километра.

Змеиногорский и Южный

Уже привычные для горожан пробки – в районе строительства будущей развязки на пересечении этих трактов. На Змеиногорском заторы также образовались от Ломоносова до института Лисавенко.

Где еще собрались пробки

Автомобили также медленно движутся на некоторых участках проспектов Ленина, Социалистического, Красноармейского и Строителей. Пробки есть на Молодежной, Советской Армии, Малахова, Юрина, Северо-Западной, Матросова и других улицах.

Традиционно проезд затруднен и в поселке Пригородном.