Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 декабря?

Этим утром дорожную ситуацию оценивают на шесть баллов

13 декабря 2024, 07:34, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 13 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Сегодня крупные заторы наблюдаются на следующих участках города: