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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 декабря?

Этим утром дорожную ситуацию оценивают на шесть баллов

13 декабря 2024, 07:34, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru
Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 13 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Сегодня крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:

  • Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Советской Армии и ул. Попова;
  • ул. Власихинская – вдоль СНТ им. Мичурина;
  • пересечение ул. Попова и пр. Космонавтов;
  • ул. Матросова – от ул. Меланжевой до ул. Главной;
  • ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
  • ул. Кутузова;
  • Змеиногорский тракт – у строящейся развязки, а также от института Лисавенко до базы "Динамо";
  • Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод";
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская.
Барнаул Пробки

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