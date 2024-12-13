Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 декабря?
Этим утром дорожную ситуацию оценивают на шесть баллов
13 декабря 2024, 07:34, ИА Амител
Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru
Утром 13 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Сегодня крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:
- Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Советской Армии и ул. Попова;
- ул. Власихинская – вдоль СНТ им. Мичурина;
- пересечение ул. Попова и пр. Космонавтов;
- ул. Матросова – от ул. Меланжевой до ул. Главной;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Кутузова;
- Змеиногорский тракт – у строящейся развязки, а также от института Лисавенко до базы "Динамо";
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод";
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская.
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