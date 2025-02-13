Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

13 февраля 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 13 февраля на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром Змеиногорский тракт скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Пробка на Южном тракте образовалась от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.

Павловский тракт

Движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца.

Малахова

Здесь водителям придется постоять от ул. Заринской до Малаховского кольца – протяженность пробки составила 1,6 км.

Также крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города: