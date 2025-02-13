Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
13 февраля 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 13 февраля на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром Змеиногорский тракт скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Пробка на Южном тракте образовалась от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.
Движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца.
Здесь водителям придется постоять от ул. Заринской до Малаховского кольца – протяженность пробки составила 1,6 км.
Также крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. Полярной до пр. Ленина;
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца;
- ул. Кутузова.
13:09:21 13-02-2025
А почему не пишут, что теперь постоянная пробка каждое утро по Лебяжке до п. Южного начиная с 6.30 и до 10. Причем ни чем не оправданная, просто не хотят настроить светофор - по Дзержинского пробка 1 км, а по Белинского всегда пусто. Раньше детей увозили в школу на Южный за 5-10 мин, теперь 30 мин.