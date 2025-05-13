Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 мая
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
13 мая 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 13 мая на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка на проспекте Ленина протянулась от проспекта Строителей до улицы Красный Текстильщик. Кроме того, водителям придется постоять на участке от Матросова до Червонной.
Здесь затор сковал участок от улицы Фурманова до Малаховского кольца.
Движение по улице Власихинской затруднено от шоссе Ленточный Бор до улицы Лазурной и от Шумакова до Попова.
Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- Змеиногорский тракт – от СТ "Алтайские зори" до строящейся развязки;
- Южный тракт – от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор;
- улица Кутузова;
- улица Советской Армии – от проспекта Строителей до улицы Минской;
- пересечение проспекта Строителей с проспектом Красноармейским;
- проспект Красноармейский – от улицы Молодежной до улицы Крупской;
- улица Попова – от Павловского тракта до улицы Сергея Семенова;
- улица Матросова – от улицы Юрина до улицы Бехтерева;
- улица Северо-Западная – от улицы Гущина до проспекта Ленина.
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