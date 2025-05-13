Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 мая

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

13 мая 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 13 мая на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Ленина

Этим утром пробка на проспекте Ленина протянулась от проспекта Строителей до улицы Красный Текстильщик. Кроме того, водителям придется постоять на участке от Матросова до Червонной.

Павловский тракт

Здесь затор сковал участок от улицы Фурманова до Малаховского кольца.

Власихинская

Движение по улице Власихинской затруднено от шоссе Ленточный Бор до улицы Лазурной и от Шумакова до Попова.

Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: