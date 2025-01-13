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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

13 января 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru
Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 13 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Для пробок на Павловском тракте это утро не стало исключением: затор протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также водителям придется постоять на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

Здесь затор тянется от остановки общественного транспорта "Лыжная база" до Малаховского кольца. Помимо этого, пробка образовалась на пересечении с ул. Лазурной.

Кутузова

Движение сковано и на ул. Кутузова. Протяженность автомобильной пробки здесь составляет 1,6 км.

Также этим утром крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:

  • Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
  • Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори";
  • пересечение пр. Космонавтов и пр. Ленина;
  • ул. Советской Армии;
  • ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
  • ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Станционной;
  • пересечение пр. Строителей и ул. Челюскинцев.
Барнаул Пробки

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