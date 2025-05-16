Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 мая
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
16 мая 2025, 07:50, ИА Амител
Шестибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 16 мая, следует из данных 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром затор сковал проспект Калинина от улицы Аносова до улицы Цеховой. Протяженность пробки составила 1,2 км.
На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Расположенная рядом улица Советской Армии скована от проспекта Строителей до улицы Телефонной. Судя по картам, такая дорожная ситуация связана с ДТП в левом ряду.
Движение на Змеиногорском тракте затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки.
Кроме того, крупные заторы наблюдаются на следующих улицах:
- ул. Сизова;
- ул. Северо-Западная – от переулка 5-го Западного до проспекта Ленина;
- ул. Матросова – от ул. Аэродромной до ул. Бехтерева;
- пр. Строителей – от пр. Социалистического до ул. Деповской;
- ул. Власихинская – от ул. Лазурной до ул. Попова;
- ул. Попова – от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова;
- ул. Кутузова.
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