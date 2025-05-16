Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 мая

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

16 мая 2025, 07:50, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Шестибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 16 мая, следует из данных 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Калинина

Этим утром затор сковал проспект Калинина от улицы Аносова до улицы Цеховой. Протяженность пробки составила 1,2 км.

Павловский тракт, Советской Армии

На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Расположенная рядом улица Советской Армии скована от проспекта Строителей до улицы Телефонной. Судя по картам, такая дорожная ситуация связана с ДТП в левом ряду.

Змеиногорский тракт

Движение на Змеиногорском тракте затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки.

Кроме того, крупные заторы наблюдаются на следующих улицах: