Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
17 января 2025, 07:30, ИА Амител
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Утром 17 января на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Змеиногорский и Южный тракты
Пробки сковали Змеиногорский тракт от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от остановки общественного транспорта "1-й Сибирский садовод" до Лесного тракта.
Павловский тракт
В эту пятницу Павловский тракт снова скован от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.
Помимо этого, большие пробки образовались на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Главной;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- пересечение ул. Попова с пр. Космонавтов;
- ул. Власихинская – вдоль СНТ им. Мичурина;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Кутузова.
08:42:34 17-01-2025
А дальнейшая судьба развязки на Змеиногорском когда будет известна? Кто будет достраивать и когда планируют открыть движение? Ждём ведь. Стоим в пробке и ждём.