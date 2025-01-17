Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

17 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 17 января на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Пробки сковали Змеиногорский тракт от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от остановки общественного транспорта "1-й Сибирский садовод" до Лесного тракта.

Павловский тракт

В эту пятницу Павловский тракт снова скован от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.

Помимо этого, большие пробки образовались на следующих участках города: