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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

17 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 17 января на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Змеиногорский и Южный тракты

Пробки сковали Змеиногорский тракт от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от остановки общественного транспорта "1-й Сибирский садовод" до Лесного тракта.

Павловский тракт

В эту пятницу Павловский тракт снова скован от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.

Помимо этого, большие пробки образовались на следующих участках города:

  • ул. Советской Армии;
  • ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Главной;
  • пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
  • пересечение ул. Попова с пр. Космонавтов;
  • ул. Власихинская – вдоль СНТ им. Мичурина;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Кутузова.
Барнаул Пробки

Комментарии 1

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Гость

08:42:34 17-01-2025

А дальнейшая судьба развязки на Змеиногорском когда будет известна? Кто будет достраивать и когда планируют открыть движение? Ждём ведь. Стоим в пробке и ждём.

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