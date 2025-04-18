Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
18 апреля 2025, 07:35, ИА Амител
Утром 18 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром движение на Змеиногорском тракте сковано от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Пробка на Южном тракте тянется от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
Крупный затор также образовался на участке Павловского тракта от ул. Фурманова до Малаховского кольца.
Помимо этого, крупные пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов.
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