Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

18 апреля 2025, 07:35, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 18 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром движение на Змеиногорском тракте сковано от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Пробка на Южном тракте тянется от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Павловский тракт

Крупный затор также образовался на участке Павловского тракта от ул. Фурманова до Малаховского кольца.

Помимо этого, крупные пробки наблюдаются на следующих участках дорог: