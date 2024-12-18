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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на восемь баллов

18 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 18 декабря на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Этим утром движение транспорта снова затруднено на Павловском тракте от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

Крупная пробка на ул. Власихинской образовалась от шоссе Ленточный бор до подъезда к Малаховскому кольцу.

Южный и Змеиногорский тракты

Здесь заторы, как и ранее, у строящейся развязки на Змеиногорском тракте, а также вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори" в поселке Южном.

Также большие пробки этим утром наблюдаются на следующих участках города:

  • ул. Кутузова;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Новосибирская;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Солнечная Поляна и ул. Попова;
  • пересечение пр. Ленина и ул. Северо-Западной;
  • ул. Советской Армии;
  • пересечение пр. Строителей и ул. Челюскинцев.

Барнаул Пробки

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