Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на восемь баллов
18 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
Утром 18 декабря на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром движение транспорта снова затруднено на Павловском тракте от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
Крупная пробка на ул. Власихинской образовалась от шоссе Ленточный бор до подъезда к Малаховскому кольцу.
Здесь заторы, как и ранее, у строящейся развязки на Змеиногорском тракте, а также вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори" в поселке Южном.
Также большие пробки этим утром наблюдаются на следующих участках города:
- ул. Кутузова;
- ул. Дальняя;
- ул. Трактовая;
- ул. Новосибирская;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Солнечная Поляна и ул. Попова;
- пересечение пр. Ленина и ул. Северо-Западной;
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей и ул. Челюскинцев.
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