Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

18 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 18 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Матросова, Строителей, Советской Армии

Улицу Матросова этим утром пробки сковали от улицы Юрина до Бехтерева. Затор также образовался на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского. На улице Советской Армии движение затруднено от проспекта Строителей до улицы Огородной.

Павловский тракт

На Павловском тракте придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Власихинская

Пробки не обошли стороной и улицу Власихинскую: затор растянулся от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте движение затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до остановки общественного транспорта "1-й Сибирский садовод".

Помимо этого, крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города: