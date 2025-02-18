Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
18 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 18 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Улицу Матросова этим утром пробки сковали от улицы Юрина до Бехтерева. Затор также образовался на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского. На улице Советской Армии движение затруднено от проспекта Строителей до улицы Огородной.
На Павловском тракте придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.
Пробки не обошли стороной и улицу Власихинскую: затор растянулся от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.
На Змеиногорском тракте движение затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до остановки общественного транспорта "1-й Сибирский садовод".
Помимо этого, крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Кутузова;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
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