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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

18 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 18 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Матросова, Строителей, Советской Армии

Улицу Матросова этим утром пробки сковали от улицы Юрина до Бехтерева. Затор также образовался на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского. На улице Советской Армии движение затруднено от проспекта Строителей до улицы Огородной.

Павловский тракт

На Павловском тракте придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Власихинская

Пробки не обошли стороной и улицу Власихинскую: затор растянулся от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте движение затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до остановки общественного транспорта "1-й Сибирский садовод".

Помимо этого, крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города:

  • ул. Кутузова;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская;
  • ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
  • ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
  • ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
Барнаул Пробки

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