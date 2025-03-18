Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

18 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 18 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Затор на Змеиногорском тракте протянулся от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Движение на Южном тракте затруднено от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.

Власихинская

Здесь большая пробка образовалась на участке от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Павловский тракт

На Павловском тракте водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до ул. Сиреневой.

Крупные заторы этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог: