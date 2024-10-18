Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 октября?

Интенсивность заторов достигла 8 баллов

18 октября 2024, 08:19, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 18 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 8 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт и проспект Строителей

На Павловском тракте большие заторы наблюдаются в районе пересечения с Попова, а также по пути в центр от улицы Малахова. Пробка продолжается в том числе и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним. Движение на расположенной рядом улице Советской Армии также затруднено.

Проспект Красноармейский

Здесь транспорт движется с трудом в двух местах: от Никитина до Партизанской и от Строителей до Молодежной.

Улица Попова

На Попова заторы образовались только перед Павловским трактом и улицей Энтузиастов.

Улица Кутузова

На улице Кутузова наблюдается большое скопление машин. В то же время на шоссе Ленточный бор обстановка относительно спокойная.

Где еще собрались пробки

На момент публикации материала проблемы с трафиком также отмечаются на выезде из поселка Пригородного, на улице Малахова (от Транзитной до Антона Петрова), Северо-Западной (от Гущина до Ленина) и Матросова (от Восточной до Главной).

Кроме того, местами фиксируется большое скопление машин на проспекте Ленина – от Червонной до площади Октября.