Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 19 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
19 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Утром 19 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром большой затор сковал улицу Кутузова. Пробка растянулась от шоссе Ленточный бор на 1,5 км.
Движение на Павловском тракте снова затруднено. От ул. Фурманова до остановки общественного транспорта "Мастерские" водителям придется постоять.
На Южном тракте затор тянется вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори" до пересечения с ул. Герцена. Змеиногорский тракт скован у строящейся развязки.
Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках города:
- ул. Попова – на пересечении с пр. Космонавтов, ул. Юрина и ул. Энтузиастов;
- ул. Матросова;
- ул. Северо-Западная;
- ул. Советской Армии;
- ул. Власихинская;
- пр. Строителей;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская.
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