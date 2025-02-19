Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 19 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
19 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 19 февраля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Змеиногорский тракт этим утром скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте пробка тянется от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.
Движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.
Помимо этого, крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
- ул. Кутузова;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская.
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