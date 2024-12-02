Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 2 декабря?
Ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов
02 декабря 2024, 07:35, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 2 декабря достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Заторы на Павловском тракте образовались на пересечении с ул. Фурманова, ул. Попова и ул. Советской Армии.
Также движение затруднено на пересечении ул. Власихинской с ул. Фурманова, ул. Попова, шоссе Ленточный бор и в микрорайоне "Лазурный".
Этим утром на ул. Кутузова все по-прежнему: пробка растянулась на половину улицы.
Здесь заторы образовались на пересечении ул. Матросова с ул. Меланжевой, а также на пересечении ул. Северо-Западной с ул. Юрина и пр. Ленина. Также по ул. Юрина пробка тянется к малаховскому кольцу.
Помимо этого, движение сковано на ул. 6-й Нагорной, на пересечении ул. Новосибирской с улицами Дальней и Трактовой, а также на пересечении проспекта Строителей с проспектом Красноармейским.
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