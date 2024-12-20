Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
20 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Утром 20 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Крупные заторы этим утром сковали следующие улицы Барнаула:
- Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца;
- ул. Власихинская – от остановки "Лыжная база" до Малаховского кольца;
- ул. Советской Армии;
- пересечение проспектов Строителей и Красноармейского;
- Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
- Южный тракт – от шоссе Ленточный бор до Лесного тракта;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская.
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