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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

20 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 20 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Крупные заторы этим утром сковали следующие улицы Барнаула:

  • Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца;
  • ул. Власихинская – от остановки "Лыжная база" до Малаховского кольца;
  • ул. Советской Армии;
  • пересечение проспектов Строителей и Красноармейского;
  • Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
  • Южный тракт – от шоссе Ленточный бор до Лесного тракта;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская.
Барнаул Пробки

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