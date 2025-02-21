Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

21 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 21 февраля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города: