Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
21 марта 2025, 07:35, ИА Амител
Утром 21 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Крупный затор сковал пр. Строителей на участке от пр. Красноармейского до пер. Ядринцева. Судя по картам, в правом ряду произошло ДТП.
Здесь водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
На улице Власихинской движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца. Также пробка образовалась на перекрестке с улицей Попова.
Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- Змеиногорский и Южный тракты;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. Модельной до пр. Ленина;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
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