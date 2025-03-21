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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

21 марта 2025, 07:35, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 21 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Строителей

Крупный затор сковал пр. Строителей на участке от пр. Красноармейского до пер. Ядринцева. Судя по картам, в правом ряду произошло ДТП.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

На улице Власихинской движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца. Также пробка образовалась на перекрестке с улицей Попова.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:

  • ул. Кутузова;
  • Змеиногорский и Южный тракты;
  • ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
  • ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
  • ул. Северо-Западная – от ул. Модельной до пр. Ленина;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
Барнаул Пробки

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