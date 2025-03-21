Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

21 марта 2025, 07:35, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 21 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Строителей

Крупный затор сковал пр. Строителей на участке от пр. Красноармейского до пер. Ядринцева. Судя по картам, в правом ряду произошло ДТП.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

На улице Власихинской движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца. Также пробка образовалась на перекрестке с улицей Попова.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: